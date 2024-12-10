لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الخارجية الأمريكية: تواصلنا مع جماعات في سوريا عبر وسطاء

12:14 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أجرت اتصالات خلال الأيام الأخيرة مع مجموعات في سوريا، أحيانًا من خلال وسطاء.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بدعم كل من إسرائيل والأردن والعراق في مواجهة أي تهديدات قد تنطلق من الأراضي السورية.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن لن تسمح لتنظيم الدولة باستغلال الأوضاع الراهنة لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأوضحت أن سياستها تجاه قوات سوريا الديمقراطية لم تتغير، معتبرة إياها شريكًا رئيسيًا في جهود مكافحة تنظيم الدولة.

وزارة الخارجية الأمريكية التواصل مع جماعات في سوريا قوات سوريا الديمقراطية مكافحة تنظيم الدولة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى وقف انعقاد عمومية الزمالك
"لا موالاة أو معارضة".. شخصيات سياسية واقتصادية تطلق دعوة لبدء تأسيس كيان سياسي جديد
رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"