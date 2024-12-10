الخارجية الأمريكية: تواصلنا مع جماعات في سوريا عبر وسطاء

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أجرت اتصالات خلال الأيام الأخيرة مع مجموعات في سوريا، أحيانًا من خلال وسطاء.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بدعم كل من إسرائيل والأردن والعراق في مواجهة أي تهديدات قد تنطلق من الأراضي السورية.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن لن تسمح لتنظيم الدولة باستغلال الأوضاع الراهنة لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأوضحت أن سياستها تجاه قوات سوريا الديمقراطية لم تتغير، معتبرة إياها شريكًا رئيسيًا في جهود مكافحة تنظيم الدولة.