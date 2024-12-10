غارات تستهدف مطارا للمروحيات بريف دمشق

وكالات

ذكرت وسائل إعلام سورية أن مطار المروحيات في منطقة عقربا بريف دمشق تعرض لأربع غارات جوية.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى سماع دوي انفجارين على الأقل في العاصمة دمشق.

في الوقت ذاته، أفاد ناشطون بوقوع غارة استهدفت منشأة دفاع جوي في ميناء اللاذقية غرب سوريا.

ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل شنت عشرات الغارات الجوية منذ انهيار نظام الرئيس بشار الأسد، مبررة ذلك برغبتها في تدمير الأسلحة الإستراتيجية التي تعتبرها تهديدًا لأمنها.