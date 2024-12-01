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وزير إسرائيلي: أتفق مع عائلات الأسرى أن نتنياهو يجيد الكذب

11:19 م الأحد 01 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير بارز من حزب الليكود اليميني المتطرف، الأحد، إنه يتفق مع عائلات الأسرى على وقف الحرب لكن وزراء آخرين يرفضون.

وأكد الوزير الإسرائيلي، أنه يتفق مع عائلات الأسرى على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجيد الكذب.

وذكرت القناة العبرية، أن المؤسسة الأمنية حذرت الحكومة من أن تفكيك حماس سيؤدي لانهيار النظام القادر على إطلاق الأسرى، مؤكدة أن هناك قلق حقيقي من أن تؤدي الفوضى إلى مقتل الأسرى وأن تفقد حماس السيطرة عليهم.

حزب الليكود عائلات الأسرى نتنياهو حماس
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