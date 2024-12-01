الرئاسة الفلسطينية تشدد على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا

رام الله أول - (د ب أ)

أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد، عن تضامن دولة فلسطين وشعبها بالكامل مع الشعب السوري، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.

وأكدت الرئاسة في بيان لها على الحفاظ على أمن واستقرار سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.

وشدد البيان على موقف دولة فلسطين الرسمي بدعم وحدة واستقلال الدول العربية والحفاظ على سيادتها وأمن مواطنيها بما يدعم الموقف العربي الموحد المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتشن تنظيمات مسلحة تنضوي تحت لواء هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها منذ الأربعاء الماضي، هجوما واسع النطاق على مواقع ونقاط عسكرية للجيش السوري في حلب وإدلب شمال وشمال غرب سوريا.