مسؤولون روس: موسكو تقيل قائد قواتها بسوريا بعد اجتياح الفصائل المسلحة حلب

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر روسية، اليوم الأحد، إن موسكو أقالت المسؤول عن قواتها في سوريا بعد اجتياح الفصائل المسلحة مدينة حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مقتل وإصابة عشرات المسلحين في قصف سوري روسي مشترك على أطراف بلدة السفيرة بريف حلب.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن رئيس أركان الجيش السوري يقوم بجولة ميدانية في ريف حماة الشمالي بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد.

ودعت الفصائل السورية المسلحة، ضباط وجنود الجيش السوري لإلقاء السلاح والانتقال للمناطق التي تسيطر عليها بالشمال السوري.

وقالت الفصائل السورية، إنها سيطرت على قرى خراب شمس وكوتالة والزوق الكبير والمالكية وتتقدم باتجاه منطقة تل رفعت شمال حلب.

وزعمت الفصائل السورية، أنها تقدمت بمحور ريف حماة الشمالي وطردت قوات الجيش من قرى الطليسية والشعثة والفان الشمالي وتلة الراي وطيبة الاسم.

في المقابل، قال التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عـسكري، إن قوات الجيش السوري نظمت خطا دفاعيا معززا بريف حماة الشمالي وهي جاهزة لصد أي هجوم.