الدفاع الأوكرانية: روسيا تسجل أعلى حصيلة للقتلى والجرحى بأوكرانيا في نوفمبر

كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية تكبدت أكبر خسائر لها في أوكرانيا خلال نوفمبر منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين ونصف العام.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن إجمالي عدد الجنود الذين سقطوا ما بين قتيل وجريح في شهر نوفمبر بلغ 45720 جنديا، منهم 2030 جنديا في يوم واحد.

وبحسب إحصاء الأوكراني يتم تحديثه يوميا، فإن إجمالي خسائر روسيا منذ بداية الحرب بلغ أكثر من 742 ألف بين قتيل وجريح، ولا يمكن التحقق من صحة هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

وقبل بضعة أسابيع فقط، ذكرت روسيا أن عدد الضحايا الذين تكبدتهم أوكرانيا بلغ نحو 906 آلاف بين قتيل وجريح، وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا فقدت، هذا العام وحده، عددا من الجنود يفوق عددهم في العامين الأولين من الحرب.

وكقاعدة عامة، لا يمكن التحقق من مصادر مستقلة من صحة أعداد الضحايا في مثل هذه الصراعات، ولم تعلن موسكو ولا كييف حتى الآن عن أرقام دقيقة عن خسائرهما الخاصة.