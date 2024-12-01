مسؤول إيراني سابق: لن ينجح مخطط أمريكا وإسرائيل في إيجاد شرق أوسط جديد

وكالات

قال القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، اليوم الأحد، إن ما يحدث في سوريا مؤامرة إسرائيلية أمريكية بعد يوم من وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد رضائي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن ما يحدث في سوريا هو تغطية للفشل الإسرائيلي في لبنان، لافتا إلى أن سوريا التزمت بوقف إطلاق النار وإسرائيل خرقت القواعد وتسعى لإحداث الفوضى.

وأشار رضائي إلى أن إيران تدعم الحكومة السورية وستبذل كل طاقتها في إطار القوانين الدولية من أجل دعم دمشق، مشددا على أن التنظيمات الإرهابية في سوريا تخدم إسرائيل وأمريكا وتطعن ظهر العالم الإسلامي.

وأوضح رضائي أن مخطط أمريكا وإسرائيل لن ينجح في إيجاد شرق أوسط جديد وكان يجب احترام اتفاق أستانا، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني موجودون في سوريا بدعوة رسمية من حكومة معترف بها دوليا.

وشدد القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، على ضرورة مواجهة المؤامرة الصهيوأمريكية وبعد سوريا سيكون الدور على العراق والضفة الغربية، داعيا الدول الإسلامية للمساهمة في إعادة بناء غزة ولبنان ودعم سوريا.

وأكد رضائي أن الدول الإسلامية قادرة على تحقيق الأمن بنفسها عبر آلية جديدة دون الاعتماد على الدول الكبرى، موضحا أن إسرائيل أصبحت معزولة عن العالم ولا يريد أحد التطبيع معها بسبب جرائمها في غزة.