ترامب يختار مسعد بولس مستشارًا للشؤون العربية والشرق أوسطية

فلوريدا - (أ ب)

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأحد، مسعد بولس، رجل الأعمال الأمريكي اللبناني ووالد زوج تيفانى ابنة ترامب، ليكون مستشارا كبيرا للشؤون العربية والشرق أوسطية.

قام بولس بتنظيم جهود حملة ترامب للتواصل مع الجالية العربية الأمريكية في ولاية ميشيجان، حيث نظم عشرات الاجتماعات في مناطق ذات كثافة سكانية عربية كبيرة، غاضبة من دعم الرئيس الديمقراطي جو بايدن للهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وفاز ترامب في مدينة ديربورن هايتس ذات الأغلبية العربية خلال طريقه لاكتساح ميشيجان وغيرها من الولايات المتأرجحة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد كان داعما قويا للقيم الجمهورية والمحافظة، وأحد الأصول القيمة لحملتي، وكان له دور أساسي في بناء تحالفات جديدة رائعة مع الجالية العربية الأمريكية".

وأكد ترامب وبولس أن الرئيس المنتخب الجمهوري سيحقق السلام في الشرق الأوسط، لكن لم يتم الكشف علنا عن تفاصيل محددة حول خطط ترامب للمنطقة.

يُذكر أن بولس سبق أن سعى للحصول على مناصب سياسية في لبنان، ولديه روابط طويلة الأمد مع شخصيات سياسية في البلاد، أما التعيينات الأخرى التي اختارها ترامب لمناصب أمنية رئيسية فتُعرف بدعمها القوي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حليف ترامب.