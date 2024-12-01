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مسؤول إيراني سابق: سنعاقب الكيان الإسرائيلي عقابًا صعبًا على هجومه الأخير

10:23 م الأحد 01 ديسمبر 2024

محسن رضائي

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وكالات

قال القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، اليوم الأحد، إن طهران ستعاقب الكيان الإسرائيلي عقابا صعبا على هجومه الأخير وسيتم ذلك في الظروف المناسبة التي ستقررها.

وأشار رضائي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن إيران ستنتظر وتراقب تصرفات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وهل سيكون كما كان عليه في رئاسته الأولى أم يتغير.

وأكد رضائي أن إيران ستتابع مشروعها النووي وتنصح الدول الأوربية بالتوقف عن حصارها اقتصاديا وينتهجوا طريقا آخر.

محسن رضائي الحرس الثوري الإيراني إيران وإسرائيل
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