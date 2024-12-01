الأسد: سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الارهابية على كامل أراضيها

دمشق - (د ب أ)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا دولة وجيشا وشعبا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم على كامل أراضيها.

وشدد الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها وأمنها وسلامة دولها".

وقال بيان رئاسي سوري تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، إن "الأسد بيّن أن الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها.

من جانبه، نقل الوزير عراقجي رسالة من القيادة الإيرانية تؤكد موقف طهران الثابت إلى جانب سوريا في محاربتها للإرهاب، واستعدادها التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية لأجل ذلك.

ونوه عراقجي إلى أن سوريا واجهت سابقا ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه، وجدد عراقجي التأكيد على تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

ووصل الوزير الإيراني ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة السورية وعقد لقاء مطولا مع نظيره السوري بسام الصباغ ثم التقى الرئيس بشار الأسد.

وتأتي زيارة الوزير الإيراني إلى دمشق بعد هجوم الفصائل السورية المسلحة وسيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب ويتوجه الوزير عراقجي غداً الاثنين إلى تركيا في وساطة تقوم بها بلاده بين سوريا وتركيا.