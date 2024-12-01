إعلام عبري: تبلورت فكرة في إسرائيل أن حماس مستعدة لتقديم بعض التنازلات

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إنه لا يوجد تقدم في المفاوضات بشأن الأسرى لكن لأول مرة تحدث عمليات خلف الكواليس هدفها طرح مبادرات جديدة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن المنظومة الأمنية حذرت الحكومة من مواصلة استهداف حماس خوفا على أرواح الأسرى، لافتة إلى أن حلفاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا سيما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير معارضون بشدة لإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت القناة العبرية، أنه تبلورت فكرة في إسرائيل أن حماس غيرت استراتيجيتها التفاوضية بخصوص احتجاز الأسرى ومستعدة لتقديم بعض التنازلات.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن هناك تقديرات في المنظومة الأمنية تشير إلى انخفاض عدد الأسرى الأحياء لدى حماس خلال الشهرين الماضيين.