زيلينسكي: لا عضوية في حلف الناتو بدون الأراضي التي تحتلها روسيا

كييف - (د ب أ)

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) دون الأراضي التي تحتلها روسيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في كييف مع رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا.

وقال زيلينسكي إن "دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو أمر ضروري لبقائنا"، لكنه أضاف أنه لا يمكن أن تكون دعوة الناتو لجزء واحد فقط من البلاد.

وأكد أن مثل هذه الخطوة ستعترف بشكل فعال بخسارة أوكرانيا للأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وهو شيء لن تقبله أوكرانيا على الإطلاق.

ونتيجة لذلك، أكد زيلينسكي أنه يمكن فقط أن يوجه حلف الناتو الدعوة إلى أوكرانيا بكل حدودها المعترف بها دوليا.

وكان زيلينسكي قد أشار في مقابلة أجريت معه مؤخرا إلى أن الضمانات الأمنية لحلف الناتو يمكن أن تنطبق فقط على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في أوكرانيا.

يذكر أن الانضمام إلى حلف الناتو هو عنصر أساسي من "خطة النصر" التي قدمها زيلينسكي في أكتوبر.