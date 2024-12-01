القمة الخليجية: نحمّل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين بغزة

وكالات

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي للقمة التي انعقدت اليوم الأحد، وقوفها صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وأعربت الدول الخليجية عن إدانتها استهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا من قطاع غزة، وكذلك جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

كما أدانت الدول الخليجية، التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن التهجير القسري للفلسطينيين وبشأن إعادة احتلال غزة وبناء مستوطنات.

وحمّل مجلس التعاون الخليجي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين الأبرياء بغزة، مرحبا في الوقت نفسه بقرار الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية.

رحبت الدول الخليجية بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن غزة، مطالبين بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات الإسرائيلية وإنهاء حصار غزة.