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بتوجيهات من الأسد.. رئيس الأركان السوري يقوم بجولة ميدانية في ريف حماة

08:24 م الأحد 01 ديسمبر 2024

رئيس الأركان السوري يقوم بجولة ميدانية في ريف حماة

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وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، إن رئيس أركان الجيش السوري يقوم بجولة ميدانية في ريف حماة الشمالي بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد.

ودعت الفصائل السورية المسلحة، ضباط وجنود الجيش السوري لإلقاء السلاح والانتقال للمناطق التي تسيطر عليها بالشمال السوري.

وقالت الفصائل السورية، إنها سيطرت على قرى خراب شمس وكوتالة والزوق الكبير والمالكية وتتقدم باتجاه منطقة تل رفعت شمال حلب.

وزعمت الفصائل السورية، أنها تقدمت بمحور ريف حماة الشمالي وطردت قوات الجيش من قرى الطليسية والشعثة والفان الشمالي وتلة الراي وطيبة الاسم.

في المقابل، قال التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عـسكري، إن قوات الجيش السوري نظمت خطا دفاعيا معززا بريف حماة الشمالي وهي جاهزة لصد أي هجوم.

رئيس أركان الجيش السوري الفصائل السورية المسلحة ريف حماة
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