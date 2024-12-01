سوريا.. الفصائل المسلحة تفرض حظرًا للتجول في حلب حتى السابعة صباح غد

وكالات

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الأحد فرض حظر للتجوال بمدينة حلب من الساعة 7 مساء اليوم الأحد حتى 7 صباح غد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفصائل السورية المسلحة، أنها سيطرت على مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية شمال حلب.

وعرضت الفصائل السورية المسلحة، على الوحدات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب الخروج بسلاحهم بشكل آمن.

وقالت الفصائل السورية المسلحة، إنها سيطرت على مطار منغ العسكري بريف حلب، كما استهدفت بالمسيرات المفخخة تجمعا ضخما لقوات الجيش السوري في قمحانة بمحافظة حماة وسط البلاد.

وأعلنت الفصائل السورية أنها استولت على منظومة دفاعية أرض - جو من طراز "بانتسير - إس 1-22" الروسية على طريق إم 4.

ودعت الفصائل السورية المسلحة، ضباط وجنود الجيش السوري لإلقاء السلاح والانتقال للمناطق التي تسيطر عليها بالشمال السوري.

وقالت الفصائل السورية، إنها سيطرت على قرى خراب شمس وكوتالة والزوق الكبير والمالكية وتتقدم باتجاه منطقة تل رفعت شمال حلب.

وزعمت الفصائل السورية، أنها تقدمت بمحور ريف حماة الشمالي وطردت قوات الجيش من قرى الطليسية والشعثة والفان الشمالي وتلة الراي وطيبة الاسم.

في المقابل، قال التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عـسكري، إن قوات الجيش السوري نظمت خطا دفاعيا معززا بريف حماة الشمالي وهي جاهزة لصد أي هجوم.