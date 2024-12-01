في محاولة لتحييدها.. المسلحون السوريون يبعثون برسائل إلى الحكومة العراقية

وكالات

بعثت الفصائل المسلحة السورية، اليوم الأحد، رسالة إلى الحكومة العراقية تؤكد فيها أن عملياتها العسكرية ضد الجيش السوري، لا تمثل تهديدا بأي شكل لأمن العراق أو أي دولة من دول المنطقة.

وقالت الفصائل في رسالتها: "إلى الحكومة العراقية الموقرة.. إلى شعب العراق العظيم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تود إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية أن تؤكد على العلاقة الأخوية والودية الراسخة بين الشعب السوري والشعب العراقي، تلك العلاقة التي تمتد عبر التاريخ، فطالما جمعت بيننا الأخوة والمصير المشترك، نحن في سوريا الحرة نؤمن تماما بأن مصالحنا المشتركة تتطلب التعاون والتفاهم المستمر بين بلدينا الشقيقين".

وتابعت: "إن الثورة السورية التي انطلقت من أجل الحرية والكرامة هي ثورة تسعى إلى تحرير الشعب السوري، ولا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة".

وأكدت أن "نحن، في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرًا للقلق أو التوتر في المنطقة على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع العراق لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا".

ومساء أمس السبت، أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد ركز على بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد السوداني خلال الاتصال "أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.