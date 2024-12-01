هيئات فلسطينية: وفاة أسيرين فلسطينيين من غزة في سجون إسرائيل

غزة - (د ب أ)

أعلنت هيئات فلسطينية اليوم الأحد، وفاة أسيرين فلسطينيين من قطاع غزة في سجون إسرائيل.

وفي بيان مشترك وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن محمد إدريس (35 عاما) ومعاذ ريان (31 عاما) ماتا في سجون إسرائيل.

وأضافت الهيئات أنهم أُبلغوا بموت الأسيرين عبر هيئة الشؤون المدنية يوم الجمعة وذلك بعد مراسلات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة مصيرهما.

وأوضحت الهيئات الفلسطينية أن إدريس مات يوم الجمعة أما معاذ ريان فمات في الثاني من نوفمبر الماضي دون الإشارة لظروف موته.

وبيّنت الهيئات، أنّ المعتقل محمد إدريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 أغسطس 2024، أما المعتقل ريان فهو يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في تاريخ 21 أكتوبر 2024.

ونوهت الهيئات إلى أن إجمالي عدد الأسرى الذين ماتوا في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وصل إلى 47 أسيرا وذلك حسب المعلومات التي حصلت عليها الهيئات.

وشددت على أن السلطات الإسرائيلية تخفي العشرات من معتقلي غزة الذين قتلوا في السجون الإسرائيلية بعد الحرب.

وقالت الهيئات "إن الكشف عن المزيد من القتلى في صفوف معتقلي غزة يعني بأن السلطات الإسرائيلية ماضية في جرائم التعذيب الممنهجة والإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها".

وشددت الهيئات على أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون أوضاعا كارثية في السجون الإسرائيلية "مما يهدد مصيرهم ويؤدي إلى موت عدد منهم"، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وطالبت الهيئات الفلسطينية، منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة إسرائيل على وصفته بـ"جرائم الحرب" التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر نوفمبر 2024 أكثر من عشرة آلاف و200، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لإسرائيل.

ومن بين الأسرى (90) أسيرة، وما لا يقل عن (270) طفلا، و(3443) معتقلا إداريا، بينهم (28) من النساء، و(100) طفل، بحسب الهيئات الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حماس في غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 44 ألف شخص ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية.