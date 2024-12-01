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بزشكيان: علی الدول الإسلامية عدم السماح لأمریکا وإسرائيل باستغلال وضع سوریا

04:42 م الأحد 01 ديسمبر 2024

مسعود بزشكيان

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طهران - (د ب أ)

أکد الرئیس الإيراني، مسعود بزشكیان، الیوم الأحد، أنه یجب علی الدول الإسلامية ألا تسمح لأمریکا وإسرائيل باستغلال الوضع في سوريا.

وأکد الرئیس بزشكیان أن دول المنطقة یمکنها تسویة قضاياها ولا حاجة لتواجد الأجانب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأعرب الرئیس بزشكیان عن أمله بأن تقوم دول المنطقة بالتدخل من أجل معالجة الوضع في سوريا وألا يسمحوا لأمريكا وإسرائيل باستغلال الوضع في سوريا.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمريکا إسرائيل سوريا
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