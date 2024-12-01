وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال الأحداث بسوريا لتقوية التعاون مع الأكراد

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، إنه يجب استغلال الأحداث الأخيرة في سوريا من أجل تقوية التعاون مع الأكراد شمالي سوريا.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على أنه يجب أن النظر فيما يزعم أنه "مصالح الأكراد شمالي سوريا".

وصرح جدعون ساعر، أن تل أبيب لا تريد أخذ أي جانب في الصراع السوري.

وكان الجيش السوري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، استعادة السيطرة على 8 قرى في محافظة حماة السورية، وذلك بعد تداول أنباء عن تقدم فصائل المعارضة السورية فيها.

ونفى الجيش السوري، أنباء انسحابه من محافظة حماة أمام تقدم المعارضة السورية.