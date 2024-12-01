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المطبخ المركزي العالمي يعلن تعليق أنشطته الإغاثية في غزة

03:07 م الأحد 01 ديسمبر 2024

منظمة المطبخ المركزي العالمي

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(وكالات)

أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، اليوم الأحد، تعليق أنشطتها الإغاثية في قطاع غزة، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في شارع صلاح الدين شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أدت إلى استشهاد 3 من موظفيها.


وتعمل منظمة "المطبخ المركزي" على توزيع الوجبات الغذائية للمتضررين الموجودين في أماكن الأزمات البشرية أو الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، وأسَّسها الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا عام 2010 لتقديم الدعم للناجين من الكوارث.

منظمة المطبخ المركزي العالمي قطاع غزة غارة جوية خان يونس
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