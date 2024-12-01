الجيش السوري يُعلن استعادة السيطرة على 8 قرى في محافظة حماة

(وكالات)

ٌقال التلفزيون السوري، اليوم الأحد، إن الجيش السوري استعاد السيطرة على بلدة السمان و7 قرى في محافظة حماة السورية.

وصرح التلفزيون السوري، أن حصيلة الأيام الـ3 الماضية من تصدي الجيش السوري لمسلحي "جبهة النصرة" قاربت الألف قتيل.

وكان الجيش السوري قد نفى انسحابه من محافظة حماة في أعقاب تداول أنباء عن انسحاب قوات الجيش منها بعد تقدم فصائل المعارضة المسلحة.