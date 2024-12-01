ناميبيا... الحزب الحاكم في طريقه للفوز وفقا للنتائج الأولية للانتخابات

ويندهوك - (د ب أ)

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت في ناميبيا، أن الحزب الحاكم في طريقه للحفاظ على قبضته المحكمة على السلطة منذ نحو 35 عاما، في الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة بجنوب غرب أفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأعلنت لجنة الانتخابات اليوم الأحد، أنه بعد فرز 99 ألفا و686 صوتا من 15 دائرة انتخابية من أصل 121 دائرة، حصل حزب "المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا" (سوابو) الحاكم، على 55.7 % من الأصوات، بينما حصل حزب "الوطنيون المستقلون من أجل التغيير" على 18.2%.

كما حصلت نيتومبو ناندي-ندايتواه 72 عاما، وهي نائبة رئيس ناميبيا حاليا، ومرشحة حزب المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا للرئاسة، على 48.1 % من أصوات 69 ألفا و576 ناخبا تم فرزها في 10 دوائر انتخابية، بينما حصل مؤسس حزب "الوطنيون المستقلون من اجل التغيير"، باندوليني إيتولا 67 عاما على 28.9% من الأصوات.

ويشار إلى أن حزب "سوابو"، الذي حكم الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية وسيطر على رئاستها لمدة 34 عاما منذ الاستقلال عن حكومة الفصل العنصري بجنوب أفريقيا في عام 1990، يواجه إحباطا متزايدا بسبب ارتفاع معدلات البطالة والصعوبات الاقتصادية.