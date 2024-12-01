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السوداني: الاستقرار في سوريا مهم للعراق وكل دول المنطقة

02:47 م الأحد 01 ديسمبر 2024

محمد شيّاع السوداني

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بغداد - (د ب أ)

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة.

وشدد السوداني، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على "ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات".

ودعا إلى ضرورة العمل على "وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الصامد" .

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال الاتصال التباحث في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزّة.

محمد شياع السوداني سوريا العراق الملك عبد الله الثاني بن الحسين
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