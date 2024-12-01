لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأردن: نقف بجانب سوريا لاستعادة استقرارها

02:44 م الأحد 01 ديسمبر 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصاله مع نظيره السوري بسام الصباغ، اليوم الأحد، وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.


وقال وزير الخارجية الأردني"نرفض كل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها، ونؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".


واتفق الوزيران على استمرار التواصل حول كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية اشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، إذ سيطرت "هيئة تحرير الشام" وفصائل مدعومة إقليميًا على غالبية مدينة حلب شمال البلاد، بعد هجوم مفاجئ استهدف مناطق سيطرة الجيش في شمال وشمال غرب البلاد.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سوريا الأردن بسام الصباغ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السوداني: الاستقرار في سوريا مهم للعراق وكل دول المنطقة

إعلان

إعلان

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)