الأردن: نقف بجانب سوريا لاستعادة استقرارها



وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصاله مع نظيره السوري بسام الصباغ، اليوم الأحد، وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.



وقال وزير الخارجية الأردني"نرفض كل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها، ونؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".



واتفق الوزيران على استمرار التواصل حول كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وشهدت سوريا خلال الأيام الماضية اشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، إذ سيطرت "هيئة تحرير الشام" وفصائل مدعومة إقليميًا على غالبية مدينة حلب شمال البلاد، بعد هجوم مفاجئ استهدف مناطق سيطرة الجيش في شمال وشمال غرب البلاد.