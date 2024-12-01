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ساعر: هناك مؤشرات على تقدم في صفقة تبادل الأسرى

02:32 م الأحد 01 ديسمبر 2024

جدعون ساعر

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(وكالات)

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد، قوله، إن "هناك مؤشرات على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستكون أكثر مرونة في ظل الظروف الحالية".

وأشار ساعر إلى أن "هناك مؤشرات على تقدم في صفقة إعادة الأسرى، لكنه لا يستطيع التوسع أكثر حتى الآن".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "ملتزمون بالمضي قدمًا في صفقة لإطلاق سراح الأسرى، وأنا مقتنع بأن الإدارة المقبلة في الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جذرية ضد المحكمة الجنائية الدولية".

وزعم ساعر أن كل ما تفعله إسرائيل يتم وفقًا للقانون الدولي، مضيفًا: "من العار ألا يعود موشيه يعالون إلى رشده".

وأثارت تصريحات وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال موشيه يعالون التي قال فيها، أمس السبت، إن "إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة" انتقادات من قِبل مسؤولين إسرائيليين.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حركة حماس صفقة إعادة الأسرى المحكمة الجنائية الدولية
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