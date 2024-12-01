الأونروا: توقف تسليم المساعدات عبر معبر الشحن الرئيسي إلى غزة

دير البلح - (أ ب)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر معبر الشحن الرئيسي إلى غزة، لأن الطريق على جانب غزة أصبح خطيرا للغاية.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات في غزة، اليوم الأحد، إن الطريق معرض لعمليات النهب.

وأضاف لازاريني أن مسلحين سرقوا قافلة كبيرة الشهر الماضي، كما سرقت عصابات مسلحة شحنة أخرى أمس السبت.