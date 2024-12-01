لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأونروا: توقف تسليم المساعدات عبر معبر الشحن الرئيسي إلى غزة

01:30 م الأحد 01 ديسمبر 2024

الأونروا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دير البلح - (أ ب)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر معبر الشحن الرئيسي إلى غزة، لأن الطريق على جانب غزة أصبح خطيرا للغاية.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات في غزة، اليوم الأحد، إن الطريق معرض لعمليات النهب.

وأضاف لازاريني أن مسلحين سرقوا قافلة كبيرة الشهر الماضي، كما سرقت عصابات مسلحة شحنة أخرى أمس السبت.

الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا غزة قطاع غزة فيليب لازاريني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إنقاذ 17 سوريًا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية

إعلان

إعلان

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)