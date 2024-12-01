لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إيران تؤكد دعمها لدمشق بعد تجدد الاشتباكات في الشمال السوري

01:00 م الأحد 01 ديسمبر 2024

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، على دعم طهران "الحازم" لسوريا، بعد هجوم فصائل المعارضة في شمال البلاد.


ويأتي التصريح الإيراني بعدما قالت الولايات المتحدة، أمس السبت، إن "الرئيس السوري بشار الأسد فقد السيطرة على مدينة حلب بسبب اعتماده على روسيا وإيران".


وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت في بيان، بأن "اعتماد سوريا على روسيا وإيران، إلى جانب رفضها المضي قدمًا في عملية السلام التي حددها مجلس الأمن الدولي عام 2015، قد أوجدا الظروف التي تتكشف الآن".

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد مدينة حلب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أبو الغيط : لا استقرار في المنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

إعلان

إعلان

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)