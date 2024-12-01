إيران تؤكد دعمها لدمشق بعد تجدد الاشتباكات في الشمال السوري

(وكالات)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، على دعم طهران "الحازم" لسوريا، بعد هجوم فصائل المعارضة في شمال البلاد.



ويأتي التصريح الإيراني بعدما قالت الولايات المتحدة، أمس السبت، إن "الرئيس السوري بشار الأسد فقد السيطرة على مدينة حلب بسبب اعتماده على روسيا وإيران".



وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت في بيان، بأن "اعتماد سوريا على روسيا وإيران، إلى جانب رفضها المضي قدمًا في عملية السلام التي حددها مجلس الأمن الدولي عام 2015، قد أوجدا الظروف التي تتكشف الآن".