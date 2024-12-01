اعتقلوا من غزة.. استشهاد أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال

رام الله - (د ب أ)

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد معتقلين اثنين من قطاع غزة في سجون إسرائيل.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم ،إنها أُبلغت بـ "استشهاد المعتقل محمد عبد الرحمن هويشل إدريس 35 عاماً عبر هيئة الشؤون المدنية أول أمس الجمعة في سجن عوفر"، مشيرة إلى أنها "تلقت نبأ استشهاد المعتقل معاذ خالد محمد ريان 31 عاماً بعد مراسلة جيش الاحتلال للفحص عن مصيره، وفي الرد تبين أنه استشهد في تاريخ الثاني من نوفمبر الماضي، دون الإفصاح عن مكان استشهاده".

وبيّنت المؤسسات أنّ "المعتقل محمد ادريس وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل فقدانه بتاريخ 25 أغسطس/آب الماضي ، أما المعتقل ريان فهو كان يعاني من شلل كامل قبل اعتقاله في تاريخ 21 أكتوبر /تشرين الأول الماضي ".

وأشارت إلى "استشهاد أب ونجله خلال الشهر الماضي ، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بعد تاريخ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 إلى 47 شهيدا، وهم فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم، فيما يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجون ومعسكرات الاحتلال".

ولفتت إلى أنه "وباستشهاد المعتقلين ادريس وريان، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى 284، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام".