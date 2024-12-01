بسبب انتهاكات إسرائيلية.. فرنسا تُحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

حذرت فرنسا، اليوم الأحد، من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله يمكن أن ينهار، بعد حوالي 52 انتهاكا من قبل إسرائيل، التي شنت هجمات، بدون استخدام الآلية الدولية القائمة للتعامل مع انتهاكات حزب الله المزعومة للشروط والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين لبنانيين.

كما جددت إسرائيل أيضا تحليق الطائرات بدون طيار على ارتفاع منخفض، فوق بيروت، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت واي نت.