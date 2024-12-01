مصر تفوز بأربع جوائز من جائزة التميز الحكومي العربي

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· منال عوض ميخائيل أفضل محافظ عربي ومي عبدالحميد "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية"

· مراد عبد القادر "أفضل مدير بلدية" وتكريم خاص لمركز الأزهر العالمي للفتوى

كتب- مصراوي:

فازت مصر بأربع جوائز من جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الثالثة عن فئات: "أفضل محافظ عربي"، و"أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية"، و"أفضل مدير بلدية في المدن العربية"، وحصل مركز الأزهر العالمي للفتوى على تكريم خاص من جائزة التميز الحكومي العربي.

وتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال حفل أقيم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 28 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتعاون بين حكومة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية.

"أفضل محافظ عربي"

وفازت منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية ومحافظ محافظة دمياط سابقاً، بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل محافظ عربي، لجهودها وإنجازاتها التي أسهمت في حصول محافظة دمياط على العديد من الجوائز محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ حصلت دمياط خلال تولي الدكتورة منال مهامها، على عضوية شبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية عام 2019، والفوز بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن أفضل عشر مدن على مستوى العالم، حيث تم اختيارها من قبل معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة في المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم في جمهورية كوريا.

كما فازت مي عبدالحميد أحمد السيد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجائزة "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية".

ونال مراد عبد القادر سعيد حسن رئيس مركز ومدينة إبشواي جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل مدير بلدية في المدن العربية"، فقد استطاع تنفيذ مشاريع تطويرية تقدر قيمتها بـ156 مليون جنيه، منها مشروع تغطية ورصف "مصرف بحر إبشواي" في منطقة أبو جنشو وتوسعة الطريق فيها بتكلفة 16 مليون جنيه، ومشروع تغطية ورصف "مصرف المرور" بمدينة إبشواي، وتغطية مجرى مائي بتكلفة 5.7 مليون جنيه.

كما قام بتنفيذ مشاريع إصلاحية عدة كمشروع طريق الربع الدائري "طريق الجناين"، وإنشاء طريق وشريان مروري بطول 3.700 كم وبتكلفة 107 ملايين جنيه، الذي أسهم في تحسين الحركة المرورية في المدينة، وتم ربط هذا الطريق بالطرق الأخرى وتوصيل جميع الخدمات إليه.

وحصل مركز الأزهر العالمي للفتوى على تكريم خاص من جائزة التميز الحكومي العربي، عن مشروعه "وحدة لم الشمل" والذي يعتبر أول مشروع تطلقه جهة رسمية، تتمثل في الأزهر الشريف، للمساهمة في حل النزاعات الأسرية والمجتمعية.

واستفاد من هذا المشروع حتى الآن ما يقارب 2.5 مليون مواطن، حيث تم الوصول إلى آلاف الأسر في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المناطق الريفية والبعيدة عن المراكز الحضرية.

ولكي يعمل المشروع بالطريقة المثلى تم تشكيل فرق متخصصة تضم أكثر من 200 عضو من علماء الأزهر والمستشارين الاجتماعيين الذين يعملون على تقديم النصائح والإرشاد لحل الخلافات الزوجية.

وتم تنظيم أكثر من 500 ورشة عمل ودورة تدريبية للأزواج والمقبلين على الزواج، وذلك لرفع الوعي بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية التعامل مع الخلافات الزوجية بطريقة بناءة.

وتم تقديم أكثر من 30.000 استشارة أسرية مباشرة عبر فرق العمل، سواء من خلال التواصل المباشر أو عبر وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف أو الإنترنت.

وتمكنت فرق العمل في مشروع وحدة "لم الشمل" من التدخل وحل العديد من النزاعات الأسرية والتي تجاوزت 150.000 حالة نزاع أسري كانت تواجه خلافات حادة قد تؤدي إلى الطلاق، حيث تمكن المشروع من التوفيق بين أكثر من 68% من الحالات التي كانت مهددة بالطلاق.