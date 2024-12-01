استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

وكالات

استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأفادت وكالة "شهاب" باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مناطق شرق حي العمور ببلدة الفخاري في خان يونس.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في حي النصر غربي المدينة.

وفي وسط القطاع، تواصل الآليات الإسرائيلية إطلاق النار صوب منازل المواطنين شرقي المغازي.

وفي شمال القطاع، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة تزامنا مع قصف مدفعي على مخيم جباليا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على حي المنشية في مدينة بيت لاهيا.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن جيش الاحتلال أحرق عدة منازل في تل الزعتر بمخيم جباليا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد 44.382 شخصا، و105.142 مصابا، في الحصيلة الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.