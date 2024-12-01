فنزويلا تُطالب الدول الغربية بوقف دعم الإرهاب في سوريا

وكالات

أدانت فنزويلا بشدة الأعمال العسكرية ضد الشعب السوري، إذ طالبت بالوقف الفوري لدعم الجماعات الإرهابية من جانب الدول الغربية وإسرائيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو: "تدين فنزويلا بشدة الأعمال العسكرية التي ينفذها إرهابيون بقيادة هيئة تحرير الشام ضد شعب سوريا، والتي ألحقت أضرارا جسيمة بالسكان المدنيين وأدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في محافظة حلب".

وأعربت فنزويلا عن "تضامنها مع سوريا ورئيسها بشار الأسد" وعن دعمها للتدابير التي يتخذها الجيش السوري بهدف استعادة السلام في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان: "تدعو الحكومة البوليفارية، المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب المستمر ضد الجمهورية العربية السورية وشعبها، وتطالب بالوقف الفوري لدعم الإرهابيين من القوى الغربية ونظام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواصل زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها ويهدد السلام الإقليمي والعالمي".

يأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

يذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.