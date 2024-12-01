البيت الأبيض: لا علاقة لنا بهجمات الفصائل المسلحة الأخيرة في سوريا

وكالات

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، شون سافيت، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا عن كثب.

وأضاف سافيت في بيان، أن الولايات المتحدة كانت على اتصالات مع العواصم الإقليمية خلال الــ48 ساعة الماضية، بحسب سكاي نيوز.

وشدد البيان على أنه لا علاقة للولايات المتحدة بهذا الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام، وهي منظمة إرهابية.

وتابع: "تحث الولايات المتحدة، مع شركائها وحلفائها، على وقف التصعيد وحماية المدنيين والأقليات".

وأشار إلى أن هناك حاجة لتسوية سياسية جادة في سوريا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وأوضح: "سنواصل الدفاع والحماية الكاملة للأفراد الأميركيين والمواقع العسكرية الأمريكية، والتي تظل ضرورية لضمان عدم تمكن داعش من الظهور مرة أخرى في سوريا".