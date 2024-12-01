استهداف مقر قيادي مركزي لـ"جبهة النصرة" في إدلب.. من هو؟

وكالات

قالت صحيفة الوطن السورية، اليوم الأحد، إنه تم استهداف مقر قيادي مركزي لجبهة النصرة "هيئة تحرير الشام" في إدلب، يعتقد أن متزعمها المدعو أبو محمد الجولاني كان بداخله، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وأكدت مصادر خاصة في إدلب، أن ما يعرف باسم المكتب الأمني التابع لـ"هيئة تحرير الشام" ضرب طوقا أمنيا مشددا حول المقر المدمر ومنع حتى عناصر التنظيم والمدنيين من الاقتراب، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

واستهدفت غارات عنيفة للطيران السوري -الروسي خطوط إمداد إرهابيي "النصرة" في محيط سهل الغاب بريف حماة وسط سوريا.

وفي وقت سابق نشرت الصحيفة مشاهد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى النقاط المتقدمة في ريف حماة.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، أن التصدي للهجوم الإرهابي قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب.

وأكدت القيادة، أن الجيش كان وسيبقى حاضرا قويا ثابتا لأداء واجبه في الدفاع عن الوطن والمواطنين ضد كل أشكال الإرهاب وداعميه.

يذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

وسلطت القيادة العامة للجيش الضوء على الأخبار الكاذبة التي تبثها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر كافة منصاتها.