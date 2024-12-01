البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يعمل على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس

وكالات

ندد البيت الأبيض اليوم الأحد، بمقطع الفيديو الذي بثته حركة حماس أمس السبت لأحد المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة والذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضا.

وطالب البيت الأبيض من خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، بالعمل على إخراجه من خلال صفقة، بحسب الغد.

وقال البيت الأبيض في بيان: "يظهر مقطع الفيديو المحتجز الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، وهو يغطي وجهه ويبكي، ألكسندر، هو مواطن أمريكي إسرائيلي مزدوج، كان يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما اختطفه مقاتلو حماس خلال هجمات 7 أكتوبر 2023".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت، إن البيت الأبيض على علم بمقطع الفيديو وهو على اتصال بأسرة ألكسندر.

وزعم سافيت أن حركة حماس هي التي أعاقت الوصول لصفقة لوقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين، إذ قال: "ستتوقف الحرب في غزة غدًا وستنتهي معاناة سكان غزة على الفور– وكانت لتنتهي قبل أشهر– إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المحتجزين".

وتابع: "لكن كما قال الرئيس الأسبوع الماضي، لدينا فرصة حاسمة لإبرام الصفقة لإطلاق سراح المحتجزين، ووقف الحرب، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما وعد سافيت، أن الرئيس بايدن سيواصل العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، تسجيلًا مصورًا لأحد المحتجزين في قطاع غزة.

الفيديو الذي نشرته كتائب القسام جاء تحت عنوان: "كل يوم نقضيه هنا يبدو وكأنه للأبد، والألم داخلنا ينمو يومًا بعد يوم".

ويقول المحتجز في الفيديو: "اسمي عيدان ألكسندر، وأنا أسير منذ أكثر من 420 يوما".

وتابع موجها رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أنا محبط جدا، سمعت أنك ستعطي 5 ملايين دولار لمن يعيدنا أحياء".

واستكمل: "من المفترض أن تحمي مواطني إسرائيل لكنك أهملتنا، لقد أخبرنا الحراس عن التعليمات الجديدة، في حال وصول قوات الجيش الإسرائيلي إلينا، فالخوف بلغ ذروته ونحن نموت ألف مرة كل يوم يمر علينا، ولا أحد يشعر بنا.. لا تهملونا نريد أن نعود إلى منازلنا".

كما ظهر المحتجز وهو يبكي بحرقة شديدة بسبب تعنت إسرائيل في إبرام صفقة مع حركة حماس.

وأشار: "الخوف والعزلة يقتلوننا، من فضلكم لا تنسونا، فمن غير المعقول أن ندفع أخطاء اقترفتها الحكومة الإسرائيلية".

وطالب المحتجز الشعب الإسرائيلي بالخروج والتظاهر في كل مدن إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لوضع حد لهذا الكابوس.

ووجه المحتجز الإسرائيلي رسالة أخرى إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، طالبه فيها باستخدام نفوذ الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لإنجاز صفقة تبادل أسرى ومحتجزين.

واختتم بالقول: "إنه لا يجب إرسال أسلحة إلى إسرائيل كما فعل الرئيس جو بايدن"، موضحا أن هذه الأسلحة كانت سببا في قتل الكثير من المحتجزين.