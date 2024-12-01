دون إصابات.. تدمير 10 مسيرات أوكرانية في سماء بريانسك الروسية

وكالات

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 10 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار، بحسب روسيا اليوم.

وكتب بوجوماز في حسابه على "تليجرام": "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيرة في مقاطعة بريانسك".

وأشار إلى أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية اكتشفت ودمرت 7 طائرات مسيرة"، مضيفا أنه "تم رصد وتدمير 3 طائرات مسيرة أخرى".

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.