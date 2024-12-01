من المستفيد الأكبر من التطورات الأخيرة في سوريا؟

وكالات

حذر رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف، من تحركات الجماعات التكفيرية في سوريا، قائلا: "إن هذه التحركات لصالح أهداف الكيان الصهيوني"، بحسب روسيا اليوم.

وأكد قاليباف خلال اتصال هاتفي أجراه أمس السبت، مع نظيره اللبناني نبيه بري، لمناقشة آخر التطورات الاقليمية، أن إيران تدعم حكومة لبنان وبرلمانها وشعبها ومقاومتها وقراراتها.

أشار إلى أن سلوك الكيان الصهيوني المتمثل في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مؤكدا أنه يجب الحذر من ألا تصبح انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف النار أمرا طبيعيا.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس النواب اللبناني مواقف نظيره الإيراني الداعمة للبنان، مؤكدا أن إيران لعبت دورا مهما في سياق تقديم المساعدات غير المشروطة للبنان.

وأشار إلى أن هناك وحشا اسمه الكيان الصهيوني الذي يعمل على تدمير المنطقة بأكملها، مضيفا: "بمساعدتكم تمكنا من إيقاف هذا المفترس البري".