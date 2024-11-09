اليمن.. مقتل جنديين سعوديين بهجوم على قوات تحالف دعم الشرعية

وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان، اليوم السبت، مقتل جنديين سعوديين وجرح آخر في اليمن، مشيرا إلى أن الاعتداء على القوات السعودية نفذه أحد منتسبي الدفاع اليمنية.

‏وأوضح تحالف دعم الشرعية، أن الاعتداء جرى بمعسكر لتدريب ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى، مؤكدا أن الاعتداء نفذه أحد منتسبي الدفاع اليمنية "الذي لا يمثل الشرفاء".

‏وأكد العميد تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن الرياض ستعمل مع وزارة الدفاع اليمنية على التنسيق للقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.

‏من جانبه، وزير الإعلام اليمني، عن إدانة حكومة اليمن، المعترف بها دوليا، العمل الإرهابي الذي أسفر عن مقتل جنديين سعوديين في حضرموت، مؤكدا أن حكومته ستعمل على ملاحقة منفذ الاعتداء على القوات السعودية.