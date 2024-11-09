مقتل راهب وإصابة آخرين بهجوم على أحد أديرة شرقي إسبانيا

مدريد - (د ب أ)

قُتل راهب في أحد الأديرة ببلدة جيليه الكائنة بالقرب من فالنسيا شرقي إسبانيا.

كما أصيب ثلاثة رجال دين آخرين في هجوم على دير سانتو إيسبيريتو ديل مونتي (روح الجبل المقدس) من قبل جاني مجهول تمكن من الهرب، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الأوروبية ووسائل إعلام إسبانية أخرى اليوم السبت، نقلا عن وحدة شرطة الحرس المدني.

وذكرت التقارير أنه يجري الآن البحث عن الجاني، ويعتقد أنه مختبئ في الجبال المحيطة.

وصرح متحدث باسم أبرشية فالنسيا لوكالة الصحافة الأوروبية بأن الجاني اقتحم الدير في الصباح وهاجم رجال الدين في حجراتهم.

وإجمالا تم الاعتداء على سبعة رجال دين، وتردد أن الراهب المتوفى يبلغ من العمر 76 عاما، وتبلغ أعمار الثلاثة المصابين 57 و66 و95 عاما.

ولم ترد أي تفاصيل مبدئيا بشأن الدوافع المحتملة للجريمة، كما لم يكشف عما إذا كان الجاني استخدم أسلحة في الهجوم.