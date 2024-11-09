إعلام عبري: الجيش يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هناك تقديرات بأن أكثر من 90% من العمليات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان قد انتهت، لافتة كذلك إلى أن هناك تقديرات بأن الجيش لن يعلن انتهاء العملية البرية في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق سياسي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات سلاح الجو قصفت اليوم بنى تحتية لحزب الله في صور وبعلبك، كما قصف خلال اليومين الماضيين 100 هدف في مناطق مختلفة في لبنان.