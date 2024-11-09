السعودية تقدم 30 طن مساعدات طبية لمحافظة مأرب اليمنية

صنعاء - (د ب أ)

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم السبت 30 طنا من المحاليل والمستلزمات الطبية لمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت السلطة المحلية في مأرب عبر بيان إن "مكتب وزارة الصحة بالمحافظة تسلم 30 طن محاليل ومستلزمات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخصصة لدعم مركزي الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى مأرب العام بمدينة مأرب، ومستشفى العطير الخيري بمديرية حريب في المحافظة ".

وأثنى مدير عام مكتب الصحة بمأرب، أحمد العبادي بالدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقطاع الصحي وكافة القطاعات الحيوية بمحافظة مأرب.

وقال العبادي، وفق البيان، إن "مأرب تواجه نقصًا حادًا في كافة الخدمات الصحية نتيجة الارتفاع المستمر في عدد سكان المحافظة التي تأوي أكثر من 3 ملايين نسمة، بما يفوق قدرات القطاع الصحي وإمكانياته المتاحة".

ولفت إلى أن "هذا العجز يتطلب من الشركاء تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي لتمكينه من القيام بواجبه تجاه النازحين والمجتمع المضيف والحد من تفشي الأوبئة والأمراض المختلفة".

وتحوي محافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين في اليمن، يقدر عددهم بنحو مليوني شخص يعانون من نقص كبير في الخدمات العامة، بحسب تقديرات حكومية.

ويشهد قطاع الصحة في اليمن تدهورا حادا، أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وسط شكاوى متكررة من تراجع الدعم الدولي جراء نقص التمويل للعديد من المشاريع بينها الجانب الطبي.