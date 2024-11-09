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حماس: قطر لم تطالبنا بمغادرة الدوحة ولم تبلغنا بانسحابها من الوساطة

07:14 م السبت 09 نوفمبر 2024

حماس

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غزة - (د ب أ)

قالت حركة حماس اليوم السبت إن قطر لم "تخطرها" بأي قرار يطلب منها مغادرة قادة الحركة الدوحة أو انسحابها من وساطة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.

وقال مسؤول في حماس فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "قطر لم تبلغ الحركة بأي قرار من شأنه إخراج قادة الحركة من الدوحة أو حتى انسحاب قطر من جهود الوساطة".

وأضاف المصدر "يبدو أن إسرائيل تحاول أن تثير الفوضى من خلال هذه المزاعم غير الصحيحة وأن تستثمرها من أجل تقديم مزيد من التنازلات".

وأوضح المصدر "قطر تعلم جيدا المحددات الأساسية لدينا في التعامل مع المفاوضات وهي إنهاء الحرب وإغاثة السكان وعودة النازحين وانسحاب الجيش وصفقة تبادل الأسرى ولن نتراجع عن هذه المطالب".

حماس إسرائيل صفقة تبادل الأسرى قطر الدوحة
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