إيران: الاتهامات الأمريكية لمواطن إيراني بتدبير مؤامرة لقتل ترامب اختلاق سيناريو جديد

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن الاتهامات الأمريكية لإيراني بتدبير مؤامرة لقتل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختلاق سيناريو جديد.

وأكد عراقجي على أن هناك حاجة إلى بناء الثقة من جانب الولايات المتحدة وليس من جانب واحد، مشددا على أن طهران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت في بيان، الخميس، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فرصة لإعادة النظر في السياسة الأمريكية الخاطئة.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن طهران لديها تجارب مريرة مع السياسات السابقة للحكومات الأمريكية المختلفة.

وقد أثارت عودة ترامب إلى البيت الأبيض قلقا في إيران، حيث ما زالت تبعات فرض "الضغوط القصوى" والعقوبات خلال ولايته الأولى تلقي بثقلها على الحياة اليومية للإيرانيين.

ففي مايو 2018، سحب دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من الاتفاقية وأعاد فرض عقوبات شديدة على طهران، وخاصة على القطاعين النفطي والمالي.

وبالتزامن مع ذلك، تميزت الولاية الأولى لدونالد ترامب أيضا بإصدار الأمر في يناير 2020 بقتل اللواء الإيراني القوي قاسم سليماني، مهندس استراتيجية النفوذ الإقليمي لإيران، أثناء زيارته للعراق.

وبدت واشنطن وطهران على وشك المواجهة العسكرية المباشرة، وبدأت إجراءات قانونية في إيران لملاحقة دونالد ترامب بتهمة تنفيذ هذا الاغتيال.