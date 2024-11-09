البيت الأبيض: بايدن سيلتقي ترامب في البيت الأبيض الأربعاء المقبل

وكالات

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن سيلتقي خليفته الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء المقبل.

وكان الرئيس بايدن دعا قبل أيام خليفته المنتخب ترامب إلى اجتماع في البيت الأبيض؛ لعقد لقاء معه بخصوص المرحلة الانتقالية.

وقبل يومين، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرمطّلع، إن فريق الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب يجري مناقشات لبحث موعد توجهه إلى العاصمة واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن.

وأشار المصدر، إلى أن فريق ترامب يسعى للتوصل إلى ذلك الموعد في أقرب وقت ممكن والذي من المحتمل أن يكون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وذكر متحدث البيت الأبيض، أن بايدن تحدّث مع ترامب لتهنئته على فوزه بالانتخابات، كما دعاه للقاء ثنائي في البيت الأبيض.

في المقابل، أعرب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب "تقديره الشديد" للمكالمة التي أجراها معه الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى انه يخطط لقبول عرض بايدن للقاء قريب في البيت الأبيض، وفقا لحملته الانتخابية.

وقال مدير اتصالات حملة ترامب، ستيفن تشيونج: "اتصل الرئيس جو بايدن بالرئيس دونالد جيه ترامب لتهنئته على فوزه ووجه دعوة إلى البيت الأبيض لضمان انتقال سلس بين الإدارة الحالية والإدارة القادمة، يتطلع الرئيس ترامب إلى الاجتماع، الذي سيعقد قريبا، ويقدر كثيرا المكالمة".

وهنأ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مساء الأربعاء، الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.