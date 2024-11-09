أوكرانيا: هناك خطط لعقد اجتماع بين زيلينسكي وترامب

كييف - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم السبت إنه تجرى حاليا خطط تمهيدية لعقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات سيبيها خلال مؤتمر صحفي مع جوزيب بوريل، المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر سيبيها أنه تم تأسيس "حوار" بين زيلينسكي وترامب، بعد أن تحدث الجانبان هذا الأسبوع، وأحجم سيبيها عن القول ما إذا كان اجتماع سيُعقد قبل أو بعد تنصيب ترامب في يناير.