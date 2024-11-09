الحكومة بغزة: 53.552 شهيدًا ومفقودًا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

وكالات

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، اليوم السبت، ارتقاء 53.552 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان على القطاع بعد مرور 400 يوم على حرب الإبادة.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إلى أن العدوان على القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد 17.385 طفلا و11.891 امرأة.

وأوضح المكتب في بيانه، أن 35.055 طفلا في القطاع يعيشون دون والديهم أو أحدهما، بينما 3500 طفل في القطاع معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.