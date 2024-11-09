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اعتقال رجل في بريطانيا بعد سرقة تمثال نصفي لأول رئيس إسرائيلي

05:24 م السبت 09 نوفمبر 2024

حاييم وايزمان

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لندن - (د ب أ)

تم اعتقال رجل بعد سرقة تمثال نصفي للزعيم الصهيوني حاييم وايزمان، أول رئيس لإسرائيل، من جامعة مانشستر وتشويهه، حسبما أفادت الشرطة.

وتلقت شرطة مانشستر الكبرى بلاغات عن الاشتباه في وقوع جريمة سطو في شارع أكسفورد بمدينة مانشستر، وذلك قبل منتصف الليل بقليل أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتمت سرقة تمثالين نصفيين، أحدهما لوايزمان الذي كان أستاذا في الكيمياء الحيوية بالجامعة، والآخر لهارولد بايلي ديكسون، أستاذ سابق في الكيمياء في مانشستر.

وقالت الشرطة إن رجلا، 25 عاما، تم اعتقاله صباح أمس الجمعة للاشتباه في ارتكابه جريمة سطو مشددة، وهو لا يزال قيد الاحتجاز استعدادا لاستجوابه من قبل المحققين.

بريطانيا سرقة تمثال حاييم وايزمان جامعة مانشستر
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