مشجعو كرة القدم الإسرائيليين يغادرون هولندا عقب أحداث أمستردام

أمستردام - (د ب أ)

غادر المشجعون الإسرائيليون العاصمة الهولندية أمستردام في رحلات جوية خاصة اليوم السبت، عقب الهجمات العنيفة التي استهدفتهم على هامش مباراة لكرة القدم بين فريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام، ردا على استفزازاتهم لمناصرين للقضية الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الهولندية "أيه إن بي".

وأضافت الوكالة نقلا عن السفارة الإسرائيلية في لاهاي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظمت أربع رحلات جوية اليوم السبت، في حين أنهم يلتزمون عادة بعطلة الشبات (السبت) اليهودية ويأخذون اليوم راحة.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية إن ما إجماليه نحو ثلاثة آلاف من مشجعي نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي غادروا من مطار سخيبول بأمستردام وأنه من المقرر تنظيم المزيد من الرحلات غدا الأحد.

وجاء تسيير الرحلات الخاصة عقب استفزازات من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين على هامش مباراة كرة قدم في الدوري الأوروبي بين مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام.