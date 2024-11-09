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شرطة أمستردام: الإسرائيليين هم من افتعلوا أحداث الشغب (فيديو)

04:30 م السبت 09 نوفمبر 2024

الشرطة الهولندية

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القاهرة- مصراوي

أكد القائد العام لشرطة مدينة أمستردام الهولندية، بأن أحداث الشغب التي اندلعت في المدينة بين مشجعي "أياكس" أمستردام الهولندي ومناصري الفريق الصهيوني "مكابي تل أبيب"، ليلة الخميس، بدأت بنزع أنصار الأخير للعلم الفلسطيني من شرفة أحد المباني في المدينة.

وفي تصريح صحفي، قال بيتر هولا، إن أحداث العـنف بدأت من مساء الأربعاء، إذ قام مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" بإنزال أعلام فلسطينية من واجهة مبنى في وسط المدينة، ورفع هتافات عدائية بقولهم "اللعنة عليك يا فلسطين".

وأكد قائد الشرطة، على قيام مشجعي الفريق الإسرائيلي بتخريب سيارة أجرة، كما تم تعبئة وإجبار سائقي سيارات الأجرة للتوجه إلى الكازينو، الذي كان يتجمع فيه حوالي 400 مشجع من أنصار فريقهم.

وقال بيتر هولا، إن حشداً كبيراً من أنصار مكابي تجمعوا في ساحة "دام"، وقت الغداء يوم الخميس وهناك اندلعت "معارك على الجانبين".

وأكدت وكالة "رويترز" الأمريكية، عبر فيديوهات موثقة، قيام مشجعي فريق "مكابي" وهم يهتفون "أوليه، أوليه، دع جيـش الدفاع الإسرائيلي يفوز، سنلعن العرب".

وإثر هذه الهتافات العنصرية والعدائية من قبل أنصار الفريق الإسرائيلي، قامت مجموعة من أنصار فريق أياكس أمستردام الهولندي، بتأديب مثيري الشغب الصهاينة، وطردهم من شوارع المدينة.

شرطة أمستردام الإسرائيليين أحداث الشغب أياكس مكابي تل أبيب
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