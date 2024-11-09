إعلام غربي: مدعي عام الجنائية الدولية سيخضع إلى تحقيق بمزاعم "تهمة تحرش"



وكالات

نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر قولهم، إن "الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ستبدأ تحقيقًا خارجيًا مع المدعي العام كريم خان بشأن مزاعم تحرش".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولهم، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء تحقيق خارجي يوم الخميس القادم في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، لكن من غير المعروف من سيجريه.



ونفى خان مزاعم حول سوء السلوك قبل شهر، وتم إبلاغ مسؤولي المحكمة بها. ثم طلب من الهيئة الداخلية للمحكمة إجراء تحقيق، بحسب ما نقلته رويترز.



وطالبت وثيقة، تم تداولها بين الدول الأعضاء، المدعي العام بالاستقالة في أثناء التحقيق. وفي أوائل نوفمبر الجاري، دعا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إجراء تحقيق في أنشطة مدعي عام الجنائية الدولية.



وفي 20 أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، متهم بالتصرف بشكل غير لائق بحق إحدى المستخدمات.



وكان خان، قد طلب قبل نحو شهرين، بتسريع البت في مذكرات اعتقال مسؤولين من إسرائيل، وحث القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.



كما كشف خان أنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه وقتها يوآف جالانت.



وذكر مدعي عام الجنائية الدولية، في مقابلته مع "بي بي سي"، أمس الجمعة، أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه. مشيرًا إلى أن المحكمة يجب أن تطلب أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون "على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".



وأكد خان أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من "الناتو" أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة، موضحًا أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، وقال: "أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني".



ورحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.



وسبق أن أعلن خان في مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.